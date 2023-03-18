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Просять увести дані картки: на OLX виявили аферистів

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Просять увести дані картки: на OLX виявили аферистів
фото: pexels.com

Шахраї вигадали нову схему для того, щоб виманити кошти

Українка розсекретила новий спосіб надурити людей на гроші на сервісі безплатних оголошень OLX. Про це вона повідомила у фейсбук.

Користувачці OLX на оголошення відгукнулась нібито клієнтка, яка, у кінцевому результаті, виявилась аферисткою. Вона запропонувала жінці відправити товар нібито через кур’єра OLX, при цьому вказавши усі дані своєї картки за невідомим посиланням. Шахрайка була підготована до афери, адже надіслала жінці, яка розмістила оголошення, скриншоти з нібито новими умовами доставки. Зазначимо, що такі умови є фейковими.

«Продаю дещо на ОLХ, дівчина намагається виманити гроші через OLX-доставку. Скинула мені скриншот, що потрібно пройти верифікацію та ввести всі дані карти. Коли я її розсекретила, вона навіть не намагається приховати, що шахрайка і непогано на цьому заробляє», – пише жінка у фейсбук.

Ба більше, аферистка розповіла, що на таких незаконних діях вона заробляє дві середньостатистичних зарплати. Ця інформація є непідтвердженою.

Зазначимо, що ні в якому разі в інтернеті не можна надавати всі дані своєї банківської картки. Якщо ж хтось вас про це просить, ймовірно, перед вами аферист.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі викрили шахрайську схему з виманювання коштів у родичів загиблих воїнів.

Теги: шахрайство жінка гроші

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