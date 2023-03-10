Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему

СБУ задокументувала факт видурювання $10 тис. з близьких родичів загиблого військовослужбовця

Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За винагороду він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям своє «сприяння» в отриманні одноразової грошової допомоги від держави», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних сил України. За цю суму шахраї «гарантували» безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.

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Організатор схеми «переконував», що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували «бюрократичними» перепонами.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини «обумовленої» свуми від брата загиблого. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових.