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Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему
СБУ

СБУ задокументувала факт видурювання $10 тис. з близьких родичів загиблого військовослужбовця

Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За винагороду він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям своє «сприяння» в отриманні одноразової грошової допомоги від держави», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних сил України. За цю суму шахраї «гарантували» безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.

Організатор схеми «переконував», що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували «бюрократичними» перепонами.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини «обумовленої» свуми від брата загиблого. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових.

Теги: СБУ Одещина війна

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