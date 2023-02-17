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Узаконили анексію України: СБУ повідомила про підозру суддям РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Узаконили анексію України: СБУ повідомила про підозру суддям РФ
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 10 суддів конституційного суду РФ, які причетні до «легітимізації» Кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

2 жовтня минулого року вони визнали «законними» договори про «приєднання» до Росії тимчасово окупованих територій України. Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «Донецької та Луганської народних республік», а також частини Запорізької і Херсонської областей.

На той момент конституційний суд РФ складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення.

Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало даний висновок конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України.

Раніше СБУ повідомила про підозру банкіру з оточення Путіна. Також СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ.

 

Теги: закон окупація окупанти суддя СБУ Конституційний суд

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