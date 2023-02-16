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СБУ повідомила про підозру банкіру з оточення Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру банкіру з оточення Путіна
Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення
фото:theins.ru

Російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні

Служба безпеки викрила злочини російського високопосадовця, який причетний до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала доказову базу на голову російського «Промсвязьбанку» Петра Фрадкова.

Він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття «філій» «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов. Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні.

Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти. Отримані таким чином «рубльові» надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Фрадкову про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ.

Теги: фінансування ворог банк СБУ

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