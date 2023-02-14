СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ

Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями

Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну

У ході слідчих дій СБУ зібрала докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗС РФ – першого заступника начальника генерального штабу ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії. Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила пресслужба СБУ.

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За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами. Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти нашої держави та воєнні злочини російських загарбників.

Пропагандистські тези Кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання Держдуми РФ 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому.