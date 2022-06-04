В акваторію Маріупольського порту зайшло ще одне судно РФ: у чому причина

Судно швартується під погрузку металопрокату

Ще одне російське судно зайшло в акваторію Маріупольського порту. Воно швартується під погрузку металопрокату. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Мародрество Росії в дії. Прямо зараз в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором РФ і швартується під погрузку металопрокату. Апетит приходить під час їжи. Мародери…», – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

Нагадаємо, 28 травня у порту Маріуполя окупанти почали завантажувати українську сталь на судно під прапором росії.

3 червня стало відомо, що судно із сталлю, яку російські окупанти вкрали у Маріуполі, увійшло в акваторію порту Ростова-на-Дону.

Додамо, що Маріуполю потрібна нова хвиля евакуації. Загроза епідемії у Маріуполі перетворюється на реальність з кожною грозою, але окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики. Дощова вода разом зі сміттям та трупною отрутою розтікається містом.