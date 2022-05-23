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    Маріуполю потрібна нова хвиля евакуації, росте загроза епідемії – Андрющенко

    Маріуполь потребує нової хвилі евакуації - Маріуполю потрібна нова хвиля евакуації, росте загроза епідемії – Андрющенко
    Маріуполь потребує нової хвилі евакуації
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Дощова вода разом зі сміттям та трупною отрутою розтікається містом

    Загроза епідемії у Маріуполі перетворюється на реальність з кожною грозою, але окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Маріуполь. Очікувано, дощі перетворили місто на Венецію. Забиті ливневі відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупної отрути по всьому місту. Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою», – зауважив він.

    Він наголосив, що замість того, щоб вирішувати нагальні санітарні виклики, окупанти займаються виключно формуванням гарних фото, на яких розповідають, як нібито «життя покращилось».

    Андрющенко наголосив, що Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації.

    «Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними», – додав він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполю потрібна нова хвиля евакуації, росте загроза епідемії – Андрющенко