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    Росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно

    Росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно
    фото Петра Андрющенка

    Росія – країна мародерів

    Загарбники хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна. Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочаті роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи», – повідомив Андрющенко.

    За його словами, декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя.

    «Росія – країна мародерів. Русський мір – лише знищення і пограбування. Лють. Просто лють», – наголосив радник мера.

    Раніше мська рада Маріуполя показала колаборантів із ОПЗЖ.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна зерно пограбування металургія Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно