Росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно

Росія – країна мародерів

Загарбники хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна. Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочаті роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи», – повідомив Андрющенко.

За його словами, декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя.

«Росія – країна мародерів. Русський мір – лише знищення і пограбування. Лють. Просто лють», – наголосив радник мера.

Раніше мська рада Маріуполя показала колаборантів із ОПЗЖ.