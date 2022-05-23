Росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно
Росія – країна мародерів
Загарбники хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна. Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Через проблеми з відновленням роботи порту, окупанти приступили до спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочаті роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи», – повідомив Андрющенко.
За його словами, декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя.
«Росія – країна мародерів. Русський мір – лише знищення і пограбування. Лють. Просто лють», – наголосив радник мера.