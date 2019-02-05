В аварії біля КПВВ «Маріїнка» загинули п'ять осіб



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У результаті аварії всі четверо пасажирів Lanos загинули

ДТП за участю автомобілів Lanos та Chevrolet сталася приблизно об 11:00

У Донецькій області в результаті аварії на під'їзді до контрольного пункту пропуску «Мар'їнка» загинули п'ятеро осіб. Про це повідомляє благодійний фонд «Право на захист».

Як зазначається, ДТП за участю автомобілів Lanos та Chevrolet сталася приблизно об 11:00. У результаті аварії всі четверо пасажирів Lanos загинули (машина з газобалонним обладнанням загорілася після зіткнення).

«У Chevrolet вижив водій і троє пасажирів, одна жінка загинула. Двох постраждалих у важкому стані доправили до лікарні Курахового, водія та ще одного пасажира теж відвезуть до лікарні. За попередніми даними, причиною аварії став туман», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Почаєві Тернопільської області водій збив патрульного і ще двох осіб. В результаті інциденту потерпілих було госпіталізовано з переломами та іншими травмами.

Раніше в Києві на площі Перемоги автомобіль протаранив чотири машини. В результаті ДТП загинула жінка, ще три особи постраждали.