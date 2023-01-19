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В Енергодарі окупанти захопили всі заклади освіти і комунальні підприємства

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Енергодарі окупанти захопили всі заклади освіти і комунальні підприємства
Рашисти готуються контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області
фото ілюстративне

Прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ

В окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники захопили заклади освіти та комунальні підприємства, а у підвалах багатоповерхівок зробили склади боєприпасів. Про це «Суспільному» повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За словами мера Енергодара, окупанти вилучили у технічних працівників закладів освіти і комунальних підприємств ключі. «Якщо людина, яка там доглядає за приміщенням, не бажає співпрацювати, а таких абсолютна більшість, то вони (окупанти – ред.) кажуть: «Тоді ми будемо ставити свої замки й облаштовувати тут щось своє», – розповів Орлов.

Також мер зазначив, що військові РФ почали розміщуватись у підвалах багатоповерхівок, які перетворили на склади з боєприпасами. «Такі випадки непоодинокі. Прикриваючись за спинами мирних мешканців, окупанти зробили склади з боєприпасами й займають певні території, розміщуючи там свій особовий склад», – повідомив Орлов.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються до оборони міста Енергодар, облаштовуючи казарми та склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків.

Також відомо про наявність великої кількісті вибухівки у будівлі вузла зв'язку біля міського виконкому.

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Теги: росія окупанти війна Запорізька область Енергодар

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