Рашисти готуються до оборони Енергодара: оприлюднено деталі
Окупанти в Енергодарі облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків
Російські окупанти готуються до оборони міста Енергодар Запорізької області, облаштовуючи казарми та склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків. Про це повідомляє «Енергоатом».
«Російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ».
«Енергоатом» повідомляє, що в місті фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками.
Відомство уточнює, що йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Станом на зараз там мешкають близько 50 окупантів, за інформацією «Енергоатома».
«Загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває «процес», кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців».
«Енергоатом» наголошує, що схожі роботи окупанти проводили в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів.
Крім того, відомство повідомляє наявність великої кількісті вибухівки у «будівлі вузла зв'язку, біля міського виконкому».
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції.
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