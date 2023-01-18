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Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС
Через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання
фото ілюстративне

Росатому бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються співпрацювати з окупантами

Після деокупації Запорізької АЕС та Енергодару знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв та відновлення роботи станції. Про це повідомили в НАЕК Енергоатом.

«Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання, споруд атомної станції та прилеглої території. Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росатому бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

«Через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби), – додали в Енергоатомі.

У випадку пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою, станція перейде в режим блекауту й увімкнуться дизель-генератори. У такому стані ЗАЕС працювала п’ять разів після ворожих обстрілів, однак жодного разу не сталось відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується

До слова, президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.

Читайте також: Ситуація навколо ЗАЕС. Чи варто йти на угоду з росіянами
Теги: Запорізька АЕС Енергоатом окупанти війна росія

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