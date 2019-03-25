В Івано-Франківську роми заявили про напад на табір та підпал, проте заяву писати відмовилися



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Ймовірний напад на табір стався після того, як журналісти місцевого видання написали репортаж про життя ромів - ЗМІ

Повідомлення про пожежу в таборі правоохоронці отримали від рятувальників

В Івано-Франківську жителі ромського табору на березі Бистриці-Солотвинської розповіли про напад на їхній табір та підпал двох будівель. Проте писати заяву до поліції відмовилися. Про це «Громадському» повідомив речник патрульної поліції Франківщини Микола Гурак.

Повідомлення про пожежу в таборі правоохоронці отримали від рятувальників. Коли патрульні прибули на місце, роми розповіли, що близько 10 молодиків у темному одязі підійшли до табору та почали кидати пляшки з запальною сумішшю, внаслідок чого загорілися дві будівлі.

«Оскільки йшлося про факт підпалу, на місце викликали слідчо-оперативну групу», — сказали в прес-службі.

Слідча Лідія Бойко, яка приїжджала на місце події, повідомила, що роми змінили свої свідчення та заявили, що ніякого підпалу не було і писати заяву вони не будуть.

«Заявили, що це недбале ставлення їхнє з вогнем, у результаті чого сталася пожежа. Відповідно, ніякого кримінального провадження не відкривалося», — сказала вона.

Патрульні додали, що вони не бачили ймовірних нападників.

Зазначимо, що за повідомленням журналіста місцевого видання «Репортер» Андрія Філіппського, ймовірний напад на табір стався після того, як журналісти видання написали репортаж про життя ромів у цьому таборі.

Нагадаємо Європейський суд з прав людини зобов'язав владу України виплатити компенсацію у сумі 177 тисяч євро у, так званій, справі «Бурля та інші проти України». Йдеться про напад на ромське поселення в Одеській області у 2002 році.