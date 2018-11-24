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    У Києві затримали ромів, які крали гаманці на трамвайній зупинці

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    Інцидент стався на кінцевій зупинці громадського транспорту на вулиці Старовокзальній - У Києві затримали ромів, які крали гаманці на трамвайній зупинці
    Інцидент стався на кінцевій зупинці громадського транспорту на вулиці Старовокзальній

    У 30-річної уродженки Закарпаття було вилучено викрадений гаманець

    У Шевченківському районі Києва на кінцевій зупинці громадського транспорту на вулиці Старовокзальній 30-річна уродженка Закарпаття вкрала із рюкзака пасажирки гаманець.

    Про це 24 листопада повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    Начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько розповів, що під час відпрацювання правоохоронці запідозрили у злочинних намірах трьох жінок.

    «Зловмисниці активізувалися, коли до зупинки наблизився трамвай. Уважно спостерігаючи за ними, поліцейські помітили, що у натовпі одна із жінок витягнула із рюкзака пасажирки гаманець, і разом із подругами попрямувала у напрямку залізничного вокзалу», - повідомив Отрудько.

    За його словами, правоохоронці зупинили підозрілих осіб. У 30-річної уродженки Закарпаття було вилучено викрадений гаманець.

    Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    «Жительку Закарпаття затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її подруг на час слідства відпустили», - повідомили в поліції.

    Зазначається, що за вчинене зловмисниці загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, арешт або до трьох років ув’язнення.

    Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку гаманця у пасажирки маршрутки. 

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