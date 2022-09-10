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В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Також у місті було чутно стрілянину

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram.

Зокрема, мер заявив, що Збройні сили України бажають російським окупантам «недоброї ночі».

«У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину. Подробиці з’ясовуємо», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, 8 вересня, у Мелітополі невідомі підірвали дім зрадника Онищука.

До слова, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Telegram рублі Мелітополь окупанти війна

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