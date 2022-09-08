У Мелітополі невідомі підірвали дім зрадника Онищука

Псевдокерівник КП «Водоканал» активно допомагав в організації псевдореферендуму

Сьогодні, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі біля будинку псевдокерівника КП «Водоканал» Юрія Онищука пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП «Водоканал» Юрія Онищука», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, зрадник Онищук запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:

Розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП «Житломасив» у 2016 році.

Заборгував своїм співробітникам понад 2 млн. грн. зарплати.

Як депутат брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта та свого шефа Балицького.

Регулярно на пару з Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.

«Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя «руского міра» і фейкових референдумів. Наступному – приготуватись», – підкреслив Федоров.

Також сьогодні представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив, що у Мелітополі було підірвано штаб руху «Ми разом із Росією», створеного провладною російською партією «Єдина Росія».

Додамо, що штаб знаходився у Мелітополі на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти». Нагадаємо, увечері в середу, 7 вересня, у Мелітополі прогриміли вибухи. Унаслідок вибухів в Мелітополі знищено штаб «Єдиної Росії», який готував псевдореферендум.