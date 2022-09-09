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На Харківщині окупанти зазнали значних втрат – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Харківщині окупанти зазнали значних втрат – Генштаб
ЗСУ ведуть контрнаступ на кількох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 вересня

Триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 вересня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання «звільнення захоплених територій». Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася.

На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог бив зі ствольної і реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка.

На Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник завдав ударів у районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка.

На Бахмутському напрямку ворог гатив поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого.

На Авдіївському напрямку ворог продовжував вогневе ураження в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку противник гатив біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку ворог завдав ударів у районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник гатив у районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Злочинні дії окупантів

У зв’язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як «живий щит». Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Наші перемоги

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

Як повідомлялося, українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

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Теги: росія ворог втрати звільнення Україна Харківщина військові війна авіація окупанти наступ

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