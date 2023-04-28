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В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні об 18:10 була оголошена повітряна тривога. Станом на 19:15 сигнал тривоги вже скасований у більшості областей.  Спочатку «почервоніли» схід і південь країни, далі тривога поширилася і на решту країни. Тривога оголошена і у Києві.

В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

«З 18-20 ймовірний підліт ракет. Від Ту», – повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, російські війська цієї ночі масовано атакували Україну. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити, але все ж є наслідки від влучання та падіння уламків ракет.

Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

 

Теги: росія Миколаїв Віталій Кім ворог поранення тривога

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