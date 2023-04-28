Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, протягом доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних людей, серед них троє дітей. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Також ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають  оборону.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Високе Запорізької області; Милове, Берислав, Одрадокам’янка, Веселе, Антонівка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” зі школярів та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили три пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. 

Теги: Костянтинівка окупанти Дніпро Генштаб військові Авдіївка Умань Херсон інфраструктура перевезення Макіївка ворог поранення Бахмут Лиман українка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ здійснила масований ракетний удар по Україні
Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
Сьогодні, 06:12
Командувач армії Пакистану генерал Сайєд Асім Мунір (праворуч) приймає почесну варту під час цього чотириденного візиту до Китаю
Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
Вчора, 16:42
Наступ триває на трьох напрямках – Мар”їнський, Авдіївський, Бахмутський
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
24 квiтня, 18:34
Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці
Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці
16 квiтня, 19:26
Що залишилось від найбільшої у Європі птахоферми в Чорнобаївці (фото)
Що залишилось від найбільшої у Європі птахоферми в Чорнобаївці (фото)
16 квiтня, 08:01
Юнака довелося шпиталізувати
На Херсонщині юнак втратив два пальці через небезпечну знахідку
15 квiтня, 22:09
На відео видно, як з українського літака виходить дим
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
15 квiтня, 17:20
У боях за Бахмут загинув діджей Apache: про воїна ходитимуть легенди
У боях за Бахмут загинув діджей Apache: про воїна ходитимуть легенди
6 квiтня, 11:59
За минулу добу ворог здійснив 24 обстріли Донеччини
Удар по Чернігівщині та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
5 квiтня, 10:16

Події в Україні

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки
Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки
Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19
Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)
ЗСУ попередили про нові методи терору росіян
ЗСУ попередили про нові методи терору росіян
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7741
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
7440
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
6636
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
6040
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
4449
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту