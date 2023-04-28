Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
Сили оборони знищили 21 ракету
28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.
«Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.
Цілі знищено у зонах відповідальності Повітряного командування «Центр», Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Південь».
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.
Росія завдала ракетного удару по Україні.
Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.
Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. За останніми даними, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім – травмовані
У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини.
У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони.
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