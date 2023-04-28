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Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні
фото з відкритих джерел

Сили оборони знищили 21 ракету

28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

«Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.

Цілі знищено у зонах відповідальності Повітряного командування «Центр», Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Південь».

Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети фото 1

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. За останніми даними, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім – травмовані

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони.

Теги: ракета росія війна окупанти Умань

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