Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети

Сили оборони знищили 21 ракету

28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

«Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.

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Цілі знищено у зонах відповідальності Повітряного командування «Центр», Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

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Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. За останніми даними, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім – травмовані

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини.

У районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два дрони.