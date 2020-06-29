В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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Виїзд на природу сьогодні може закічитися пожежею через надзвичайно спекотне повітря

Особливо пильними слід бути жителям східних областей

29 червня погода у східній Україні буде небезпечно спекотною. В одній з областей синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики УкрГідрометцентру повідомили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Запорізькій області.

Під час пожежонебезпечного періоду не рекомендується виїжджати до лісу на автівках і тим більш залишати скляні пляшки, консервні бляшанки, адже фокусуючи сонячні промені, вони можуть стати джерелом пожежі.

Нагадаємо, 28 червня у Києві виникла пожежа на балконі квартири на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир.