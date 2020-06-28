У Києві поруч поруч із будинком, де нещодавно стався вибух, горить багатоповерхівка



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На Позняках у Києві горить багатоповерхівка

Горить будинок на Позняках

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Про це у Facebook повідомила місцева мешканка.

Будинок, у якому спалахнула пожежа, розташований поруч з іншим будинком, де 21 червня стався вибух. У коментарях під постом дописувачі зазначають, що пожежа виникла в будинку, розташованому за тим, де 21 червня стався вибух.

Горить багатоповерхівка на Позняках

Горить будинок на Позняках

Горить багатоповерхівка на Позняках

Також пишуть, що пожежники вже почали гасити пожежу. На місце події виїхали 7 автомобілів ДСНС.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи. Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста. Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.