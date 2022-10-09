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В Україні оголошено повітряну тривогу

Наталія Антонюк
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

У Києві 9 жовтня вже вдруге за день лунають сирени

В Україні о 21.55 оголошено повітряну тривогу. Зазначається, що причиною тривоги є активність ворожої стратегічної авіації ворога в районі окупованого Криму. У Києві також двічі за день лунають сирени. 

Карта тривог станом на 21.55:

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Зазначимо, у Києві сьогодні перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це пов'язано із роботою саперів на Київщині. 

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

Теги: окупанти тривога

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