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Вибухи у Києві: столична влада повідомила, що трапилося

Надія Клочко
glavcom.ua
Вибухи у Києві: столична влада повідомила, що трапилося
Увечері 9 жовтня на Київщині було чутно звуки вибухів
фото: КМДА

Причина вибухів – знешкодження вибухонебезпечних предметів саперами ДСНС

У Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це пов'язано із роботою саперів на Київщині. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«У Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно», – йдеться у повідомленні.

Влада столиці закликала киян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та у випадку небезпеки спускатись до укриття.

Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.

«Із початку робіт в області вже виявлено та ліквідовано понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів», – додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні жителі Київщини чули звуки вибухів, які співпали з оголошенням у регіоні повітряної тривоги. 

Як відомо, триває 228 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: ДСНС розмінування вибух Київ

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