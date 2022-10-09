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Повітряну тривогу оголошено по всій Україні (оновлено)

Надія Клочко
glavcom.ua
Повітряну тривогу оголошено по всій Україні (оновлено)
У більшості областей України лунають сирени
фото з відкритих джерел

У всіх областях України є загроза ракетного удару

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють запуск ракет Х101 із Каспію. 

У соцмережах повідомляють, що після оголошення повітряної тривоги на Київщині було чутно звуки вибухів. Водночас є інформація, що вибухи, які чули жителі Київщини, пов’язані з роботою саперів. Зокрема, розмінування триває поблизу Пущі-Водиці. 

Станом на 18:18 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Повітряну тривогу оголошено по всій Україні (оновлено) фото 1

Станом на 18:40 повітряна тривога уже по всій Україні. 

Повітряну тривогу оголошено по всій Україні (оновлено) фото 2

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

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Теги: тривога війна

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