Повітряну тривогу оголошено по всій Україні (оновлено)

У всіх областях України є загроза ракетного удару

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють запуск ракет Х101 із Каспію.

У соцмережах повідомляють, що після оголошення повітряної тривоги на Київщині було чутно звуки вибухів. Водночас є інформація, що вибухи, які чули жителі Київщини, пов’язані з роботою саперів. Зокрема, розмінування триває поблизу Пущі-Водиці.

Станом на 18:18 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Станом на 18:40 повітряна тривога уже по всій Україні.

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.