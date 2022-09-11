В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття
Об 05:33, 11 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України – переважно східних, центральних та та південних.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
В яких областях оголосили тривогу:
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Одеська;
- Миколаївська;
- ВІнницька;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська.
Окрім цього, червона на карті Луганщина, де тривога триває ще від квітня. А в Нікопольському районі Дніпропетровщини ще від вечора висока загроза артобстрілів.
Нагадаємо, ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.
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