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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Оголосили тривогу в більшості областей 11 вересня
фото з відкритих джерел

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття

Об 05:33, 11 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України – переважно східних, центральних та та південних. 

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

В яких областях оголосили тривогу:

  • Херсонська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • ВІнницька;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська.

Окрім цього, червона на карті Луганщина, де тривога триває ще від квітня. А в Нікопольському районі Дніпропетровщини ще від вечора висока загроза артобстрілів.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

 

Теги: укриття тривога війна

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