В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття

Об 05:33, 11 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України – переважно східних, центральних та та південних.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

В яких областях оголосили тривогу:

Херсонська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Одеська;

Миколаївська;

ВІнницька;

Запорізька;

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська.

Окрім цього, червона на карті Луганщина, де тривога триває ще від квітня. А в Нікопольському районі Дніпропетровщини ще від вечора висока загроза артобстрілів.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.