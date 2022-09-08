Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
В Індустріальному районі загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення
Російські заграбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п’ятеро – отримали поранення», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі профільні служби працюють на місцях влучань.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.
«Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється», – зазначив мер.
Нагадаємо, близько 10:00 Харків опинився під потужним артобстрілом.
Додамо, що згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.
Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.
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