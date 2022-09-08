Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв

В Індустріальному районі загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення

Російські заграбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п’ятеро – отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі профільні служби працюють на місцях влучань.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

«Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється», – зазначив мер.

Нагадаємо, близько 10:00 Харків опинився під потужним артобстрілом.

Додамо, що згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.