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У Покровську прогриміли вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Покровську прогриміли вибухи
У Покровську прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Мер міста закликав городян не публікувати ніяку інформацію в соцмережах

Сьогодні, 10 вересня, ввечері в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи. Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін в Telegram.

«Увага! У Покровську чутні вибухи! Зберігаємо спокій і не публікуємо ніяку інформацію в соцмережах», – написав Требушкін.

Він закликав місцевих жителів чекати інформації про подію від офіційних джерел.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у Харкова пролунали вибухи.

Триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Теги: війна вибух Донеччина Telegram

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