В Україні з початку червня цього року на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС



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Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей

В Україні з початку червня на водоймах загинуло більше 300 людей, з яких 42 дитини.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що ще 10 дітей вдалося врятувати.

Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких:

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте на самоті, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижчою за +17 °С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомлялося, на Київщині втопився священник з маленькою донькою.

Нагадаємо, упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

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