В Україні з початку червня цього року на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС
Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей
В Україні з початку червня на водоймах загинуло більше 300 людей, з яких 42 дитини.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС зазначили, що ще 10 дітей вдалося врятувати.
Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.
За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.
Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких:
- відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте на самоті, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижчою за +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
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Нагадаємо, упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.
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