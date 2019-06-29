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    Події в Україні

    В Україні з початку червня цього року на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС

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    В Україні з початку червня цього року на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС

    Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей

    В Україні з початку червня на водоймах загинуло більше 300 людей, з яких 42 дитини.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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    У ДСНС зазначили, що ще 10 дітей вдалося врятувати.

    Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

    За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

    Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких:

    • відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте на самоті, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижчою за +17 °С;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    Як повідомлялося, на Київщині втопився священник з маленькою донькою.

    Нагадаємо, упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

    До слова, спеціалісти розповіли, як надавати першу допомогу людині, що тоне

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