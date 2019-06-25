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    На Київщині втопився священник з маленькою донькою

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    Трагедія сталася на затопленому кар'єрі - На Київщині втопився священник з маленькою донькою
    Трагедія сталася на затопленому кар'єрі
    Фото: Нацполіція

    Чоловік на затопленому кар'єрі пішов прогулятися з 4-річною дочкою, а незабаром їх знайшли у воді без ознак життя

    У селі Щербаки Білоцерківського району 58-річний священнослужитель пішов купатися до затопленого кар’єру зі своєю донькою та потонув. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Батька та молодшу сестричку побачив старший син священника, коли пішов на їх пошуки. Хлопець почав гукати на допомогу. Люди, які відпочивали неподалік, викликали швидку медичну допомогу та з води витягли чоловіка з донькою вже без ознак життя.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції та водолази.

    Працівники поліції з’ясували, що священник разом з дружиною та двома дітьми приїхали на машині до затопленого кар’єру, щоб забрати старшого сина додому (хлопець відпочивав там з друзями). В той час, коли всі зібрали речі, чоловік взяв молодшу доньку та пішов прогулятися. Через деякий час їх і знайшов старший син священнослужителя.

    Наразі встановлюються причини смерті та з’ясовуються свідки та очевидці події.

    Як повідомлялося, упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

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