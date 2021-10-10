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    Події в Україні

    В Україні зафіксували спалах сибірки

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    У Тернополі виявили сибірку - В Україні зафіксували спалах сибірки
    У Тернополі виявили сибірку
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці ветеринарної медицини встановили спостереження за тваринами на випадок прояву симптомів хвороби

    У Тернополі в ніч з 27 на 28 вересня в зоокутку парку Топільче загинув поні. Під час дослідження патологічного матеріалу регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби було встановлено захворювання на сибірку. Про це розповідає Держпродспоживслужба.

    Відзначається, що на місці події введено карантин.

    У цьому зв'язку на території зоокутка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпекли вогнем. Усіх інших тварин вакцинували від сибірки, а працівникам зоокутка призначили курс антибіотиків.

    Жителів міста закликали припинити годувати з рук тварин у зоокутку, а також не вигулювати поруч собак, це може бути небезпечним.

    На території зоокутка і парку Топільче взяли на дослідження проби води і ґрунту на наявність спор сибірки.

    «На сьогодні триває спостереження за здоров'ям тварин зоокутка. Фахівці ветеринарної медицини вживають заходи відповідно до плану. За контактними особами ведуть медичне спостереження», – повідомили у відомстві.

    Сибірка – це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання. Зараження людини стається під час контакту із хворою твариною, її трупом чи її шкурою та шерстю. В разі захворювання на сибірку найчастіше уражаються шкірні покриви, які набувають вигляду виразок, в окремих випадках захворювання ускладнюється сибірковим сепсисом.

    Теги: Тернопіль хвороби карантин
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    В Україні зафіксували спалах сибірки