В Одесі утворилася черга у реанімацію із хворих на Covid-19 – волонтерка

За даними волонтерки, місць на всіх не вистачить

Крім того, є проблеми з медпрепаратами, запевняє Катерина Ножевнікова

В Одесі утворилася черга в реанімацію з хворих Covid-19. Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова, зазначаючи, що жителів міста доводиться госпіталізувати в інші населені пункти Одеського регіону.

«Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх одразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття «черга в реанімацію», – заявила волонтерка.

За її словами, в місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 – 80 місць і новий корпус у лікарні №5, розташованої в районі парку Шевченка, – 90 місць) і практично відразу вони заповнені.

За даними волонтерки, місць на всіх не вистачить, а якщо будуть відкривати нові відділення, то в них потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями.

Крім того, є проблеми з медпрепаратами.

«У Covid-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесений «Ремдисивір», але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся...», – написала Ножевнікова.

Також, за її даними, флакон препарату «Актемра» коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.

«Ніби як все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося», – зазначає волонтерка.

Раніше повідомлялося, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до «помаранчевої» зони карантину віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.