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    МОЗ назвав п'ять регіонів, які наблизилися до «червоної» зони карантину

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях. - МОЗ назвав п'ять регіонів, які наблизилися до «червоної» зони карантину
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки

    У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найбільше наблизилися до червоної зони Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська і Житомирська області.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині, у коментарі кореспонденту Укрінформу.

    «Найбільш наближені до червоної зони Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська і Житомирська області», - зазначив міністр охорони здоров'я.

    Він також прокоментував, чому, попри таку складну ситуацію з коронавірусом, на Херсонщині у місті Нова Каховка за його участі відбувається масовий захід - форум представників місцевих громад.

    «Я вам можу показати свій сертифікат», - сказав міністр охорони здоров'я.

    Як відзначив Ляшко, заходи будуть проводитися і при введенні червоного рівня епідемічної небезпеки, якщо всі учасники будуть вакциновані проти коронавірусу.

    До слова, станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

    Теги: міністр карантин Віктор Ляшко
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    МОЗ назвав п'ять регіонів, які наблизилися до «червоної» зони карантину