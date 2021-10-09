МОЗ назвав п'ять регіонів, які наблизилися до «червоної» зони карантину

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині, у коментарі кореспонденту Укрінформу.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найбільше наблизилися до червоної зони Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська і Житомирська області .

«Найбільш наближені до червоної зони Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська і Житомирська області», - зазначив міністр охорони здоров'я.

Він також прокоментував, чому, попри таку складну ситуацію з коронавірусом, на Херсонщині у місті Нова Каховка за його участі відбувається масовий захід - форум представників місцевих громад.

«Я вам можу показати свій сертифікат», - сказав міністр охорони здоров'я. Як відзначив Ляшко, заходи будуть проводитися і при введенні червоного рівня епідемічної небезпеки, якщо всі учасники будуть вакциновані проти коронавірусу.

До слова, станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.