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    У «помаранчевій» зоні карантину – 15 регіонів: де ситуація найгірша

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    За добу 8 жовтня в Україні зафіксували 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. - У «помаранчевій» зоні карантину – 15 регіонів: де ситуація найгірша
    За добу 8 жовтня в Україні зафіксували 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
    Фото з відкритих джерел

    Протягом трьох днів фіксують перевищений показник рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом у 8 областях

    Станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, до «помаранчевої» зони карантину віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

    Найгірша ситуація із захворюваністю на коронавірус у таких регіонах: Чернівецька, Луганська області (768), Херсонська (496), Харківська (482).

    Протягом трьох днів фіксують перевищений показник рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернівецька області.

    Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.


    Теги: карантин коронавірус
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    У «помаранчевій» зоні карантину – 15 регіонів: де ситуація найгірша