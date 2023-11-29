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В Україні загинув генерал-майор РФ Завадський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні загинув генерал-майор РФ Завадський
На момент загибелі Володимир Завадський був заступником 14 Армійського корпусу
фото з відкритих джерел

Росіяни стверджують, що Завадський підірвався на міні

У Росії заявили, що 28 листопада в Україні загинув генерал-майор Володимир Завадський. Про це пишуть російські ЗМІ.

Ймовірно він загинув в районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини. Росіяни стверджують, що Завадський підірвався на міні.

Зазначимо, що на момент загибелі він був заступником 14 Армійського корпусу, який був сформований у квітні 2017 року. 

Під час повномасштабного вторгнення в Україну Завадський планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го ЗМІ писали, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ у Бєлгороді ліквідувала топколаборанта з Харківщини.

Нагадаємо, триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. 

За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Теги: росія війна окупанти Україна

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