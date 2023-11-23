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СБУ у Бєлгороді ліквідувала топколаборанта з Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ у Бєлгороді ліквідувала топколаборанта з Харківщини
У 2014 році Слісаренко був активним учасником харківського «Антимайдану»
фото з відкритих джерел

Зрадник Олександр Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України

У російському місті Бєлгород 16 листопада стався вибух в автомобілі, в якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Про це 23 листопада повідомило видання Liga.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Від одержаних травм він загинув, ліквідацію воєнного злочинця влаштувала СБУ», – йдеться у повідомленні.

Зрадник Олександр Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником харківського «Антимайдану», а в 2021-2022 роках воював за так звану «ЛНР» у складі спецпідрозділу «Рись».

З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території.

«Російська влада замовчує про ліквідацію Слісаренка», – підсумовує видання.

Раніше повідомлялося, що партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі. Також у Джанкої невідомі підірвали авто російського військового

Теги: вибух влада партизани Білгород державна зрада

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