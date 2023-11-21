Чи може Україна ліквідувати Путіна: відповідь Зеленського

Операції українських спецслужб щодо ліквідації колабораціоністів глава держави відмовився коментувати

Президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання про можливу ліквідацію диктатора Володимира Путіна заявив, що Україна має право захищатися. Про це він сказав в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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Глава держави заявив, що не може говорити не лише про операції всередині Росії, а й на тимчасово окупованих територіях.

Проте на запитання, чи Україна скористається шансом ліквідувати Путіна, якщо з'явиться така можливість, Зеленський відповів: «Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю».

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Також президент відмовився обговорювати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян та колабораціоністів.

«Я не можу обговорювати з вами якісь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпризначенців. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо», – додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Зеленський повідомляв, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року.

А також озвучив ключову умову повернення більшості переселенців до України.