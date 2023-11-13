Українські захисники ліквідували полковника РФ
Російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня
В Україні був ліквідований полковник військ РФ Петраш Валерій 1977 року народження. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (відомий під позивним Штірліц).
Як зазначається, російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня. «Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 р. прикопали по-тихому», – написав офіцер.
Відзначається, що Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.
За повідомлення американських аналітиків, у вересні ЗСУ знищили найкращі бригади окупантів під Бахмутом.
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