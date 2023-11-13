Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські захисники ліквідували полковника РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники ліквідували полковника РФ
Петраш був підвищений до полковника у 2019 році
фото: Анатолій Штефан/Телеграм

Російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня

В Україні був ліквідований полковник військ РФ Петраш Валерій 1977 року народження. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (відомий під позивним Штірліц).

Як зазначається, російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня. «Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 р. прикопали по-тихому», – написав офіцер.

Українські захисники ліквідували полковника РФ фото 1

Відзначається, що Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

За повідомлення американських аналітиків, у вересні ЗСУ знищили найкращі бригади окупантів під Бахмутом.

Теги: полковник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW
Росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку: оцінка ISW
15 жовтня, 05:26
ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку: ISW повідомив деталі
ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку: ISW повідомив деталі
26 жовтня, 04:16
Російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок
Росіяни перекидають додаткові сили під Авдіївку – ISW
23 жовтня, 02:25
Генерал-полковник зустрівся з військовослужбовцями, які відзначилися в боях, подякував за героїзм
Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку
23 жовтня, 15:44
У мережі повідомляють про 18 загиблих та 20 поранених бійців
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
4 листопада, 21:19
Інцидент стався 1 листопада в Сімферополі
У Криму мобілізовані до смерті побили полковника і втекли
10 листопада, 08:51
За даними газети, Червінський заперечує свою роль у підриві «Північних потоків»
Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»
11 листопада, 20:53
Сирський запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію під Бахмутом
Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував
Вчора, 10:47
Полковник Владислав Селезньов назвав головну проблему мобілізації
Мобілізація в Україні: полковник ЗСУ озвучив головну проблему
Вчора, 14:48

Події в Україні

Артобстріл Запоріжжя, ракетний удар по Харківщині: ситуація в регіонах
Артобстріл Запоріжжя, ракетний удар по Харківщині: ситуація в регіонах
Українські захисники ліквідували полковника РФ
Українські захисники ліквідували полковника РФ
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні
Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
19K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
15K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
15K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
12K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»
6255
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту