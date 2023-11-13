Українські захисники ліквідували полковника РФ

Петраш був підвищений до полковника у 2019 році

Російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня

В Україні був ліквідований полковник військ РФ Петраш Валерій 1977 року народження. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (відомий під позивним Штірліц).

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Як зазначається, російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня. «Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 р. прикопали по-тихому», – написав офіцер.

Відзначається, що Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

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За повідомлення американських аналітиків, у вересні ЗСУ знищили найкращі бригади окупантів під Бахмутом.