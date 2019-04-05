В «Укравтодорі» розповіли, коли на дорогах почнуть зважувати вантажівки



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На першому етапі система Weight-in-Motion буде тільки збирати інформацію і передавати її співробітникам «Укртрансбезпеки»

Комплекс Weight-in-Motion дозволить виявляти серед потоку машин перевантажені фури

Пілотний проект для зважування вантажівок під час руху запрацює вже наприкінці жовтня 2019 року. Контрольні майданчики передаватимуть дані про вагу фур співробітникам «Укртрансбезпеки».

Про це у ефірі «Громадського» повідомив радник керівника «Укравтодору» Олександр Кава.

Зазначається, що комплекс має назву Weight-in-Motion (або WiM) та дозволить виявляти серед потоку машин перевантажені фури.

«Проведено незалежний тендер, визначена компанія переможець, і з нею кілька тижнів тому була підписана вже угода. І до кінця року, до жовтня, проект буде реалізований. На першому етапі ця система буде тільки збирати інформацію і передавати її співробітникам «Укртрансбезпеки», які будуть стояти на певній відстані. Якщо фіксуватиметься фура із перевантаженням, то її зупинятимуть. Водій та компанія-перевізник притягуватимуться до відповідальності», - розповів Кава.

Нагадаємо, наприкінці лютого на в’їздах у Київ співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» зважували вантажівки.