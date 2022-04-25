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    Події в Україні

    В Умані громада обсипала нардепа Яценка борошном (відео)

    В Умані громада обсипала нардепа Яценка борошном (відео)
    фото скріншот відео

    На місце викликали правоохоронців

    В Умані місцеві активісти посипали борошном ексрегіонала Антона Яценка. Активісти та громада увірвалися до нардепа в кабінет та висловили своє незадоволення його діяльністю. Містяни намагалися дізнатися в народного обранця, де той перебував 24 лютого й чи голосував за введення воєнного стану. Потім в обличчя політику полетіло борошно.

    «Виборці прийшли в його приймальню, щоб поцікавитися, де він був 24 лютого і 2 тижні потім. Також хотіли поцікавитися, чи голосував він за введення воєнного стану в Україні. Відповіді не отримали. А він отримав борошно і яйця», - розповів волонтер В'ячеслав Зозуля. Яценко назвав такі дії активістів хуліганством.

    На місце викликали правоохоронців.

    До правоохоронців Яценко написав заяви за хуліганство та погрози державному діячу вбивством. Поліція поки проводить розслідування.

    Теги: росія окупанти війна скандал Умань Україна окупація #stoprussia
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    В Умані громада обсипала нардепа Яценка борошном (відео)