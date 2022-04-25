В Умані громада обсипала нардепа Яценка борошном (відео)

На місце викликали правоохоронців

В Умані місцеві активісти посипали борошном ексрегіонала Антона Яценка. Активісти та громада увірвалися до нардепа в кабінет та висловили своє незадоволення його діяльністю. Містяни намагалися дізнатися в народного обранця, де той перебував 24 лютого й чи голосував за введення воєнного стану. Потім в обличчя політику полетіло борошно.

«Виборці прийшли в його приймальню, щоб поцікавитися, де він був 24 лютого і 2 тижні потім. Також хотіли поцікавитися, чи голосував він за введення воєнного стану в Україні. Відповіді не отримали. А він отримав борошно і яйця», - розповів волонтер В'ячеслав Зозуля. Яценко назвав такі дії активістів хуліганством.

На місце викликали правоохоронців.

До правоохоронців Яценко написав заяви за хуліганство та погрози державному діячу вбивством. Поліція поки проводить розслідування.