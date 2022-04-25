Західні політики вже абсолютно впевнені у нашій перемозі
Знекровити Росію матеріально – це вже половина перемоги
Цікаво і приємно спостерігати, як змінюється риторика і дії Заходу.
Спочатку вони констатували, що ми протримаємось максимум тиждень, потім раптом почали говорити про пару місяців, потім – про півроку. А віднедавна слово «протриматись» взагалі зникло з дискурсу західних політиків – йдеться винятково про перемогу, яка досягатиметься як на полях битв, так і в економіці. Адже знекровити Росію матеріально – це вже половина перемоги. Коли всередині рашки голодні орки почнуть різати один одного за банку тушонки, імперські амбіції різко зникнуть.
Міжнародні економічні санкції спрямовані саме на це – знекровити Росію, зруйнувати її фінансові інститути, зупинити промисловість і, головне, експорт нафти та газу, за рахунок якого Путін веде війну, оскільки це 35% надходжень до російського бюджету.
Також Росія і Білорусь мають отримати статус держав-спонсорів тероризму, російська та білоруська арміі, а також політичні партії мають бути визнані терористичними організаціями, позбавлені будь-яких можливостей фінансування, а військові та політичні топи мають бути оголошені у міжнародний розшук.
Президент Зеленський ініціював створення т.з. санкційної групи, яка має у найкоротші терміни вирішити ці питання. США підтримали і делегували до її складу посла і спеціаліста по росії Макфола. На російські гроші та істеблішмент оголошене полювання.
Ви хотіли війни, ви її отримали.
Джерело: блог Сергія Іванова