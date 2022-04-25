Валерій Залужний подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні (відео)

Триває 61-й день повномасштабної війни Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, де вирішив подякувати всім країнам-партнерам, що надають допомогу Україні в цей тяжкий для нас час.

«Наша дружба − це наша перемога!», − каже жіночий голос.

Відео англомовне, у ньому перераховують всі країни, які стали на бік українців у цій війні.

«Щиро вдячний нашим партнерам за надану допомогу і непохитну підтримку у цей складний час!», − підписав відео Головнокомандувач.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росії пропонувалось встановити великоднє перемир'я. Проте, очевидно, що для країни-агресора це лише «червона дата в календарі», а не християнське свято. Про це президент повідомив у своєму зверненні від 25 квітня. Він зауважив, що цю дату Росія зробила червоною від крові. І православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає.