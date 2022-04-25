Арестович розповів, як російська армія «ігнорує» накази Путіна в Маріуполі (відео)

Ворог продовжує атакувати наші сили на «Азовсталі»

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на напрямках Рубіжне-Сєвєродонецьк-Попасна, а також на міста Ізюм, Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ворог продовжує атакувати наші сили на «Азовсталі», використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно із наземними, веде вогонь із танків. «Намагається просуватися туди штурмовими групами, тобто порушує наказ самого Путіна», – розповів Арестович.

За словами керівника Офісу президента, це зайвий раз показує з ким ми воюємо.

Раніше стало відомо, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території «Азовсталі». Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони, проти людей може бути застосована хімічна зброя.

Нагадаємо, Володимир Путін 21 квітня провів нараду з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Диктатор наказав Шойгу скасувати штурм промислової зони підприємства «Азовсталь». За словами Путіна, він «не вважає його доцільним». Водночас Путін наказав заблокувати промзону підприємства.



