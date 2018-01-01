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    Події в Україні

    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей

    Пожежа виникла у квартирі 9-поверхового житлового будинку
    У четвер, 25 січня, близько 14:50 сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. Годинки в місті Ужгород. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Закарпатській області. Пожежа виникла у квартирі на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. На ліквідації пожежі працювало 14 чоловік особового складу ДСНС, 2 одиниці основної, 1 спеціальної
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    Пожежа у будинку в Ужгороді
    Пожежа у будинку в Ужгороді

    Пожежа виникла у квартирі 9-поверхового житлового будинку

    У четвер, 25 січня, близько 14:50 сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. Годинки в місті Ужгород. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Закарпатській області.

    Пожежа виникла у квартирі на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    На ліквідації пожежі працювало 14 чоловік особового складу ДСНС, 2 одиниці основної, 1 спеціальної та 1 одиниця допоміжної техніки.

    Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку. Окрім цього, бійці ДСНС врятували двох людей, які мешкали поряд з осередком виникнення пожежі. Через щільну задимленість у коридорі люди не могли самостійно залишити приміщення.

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    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей
    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей
    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей
    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей
    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей
    В Ужгороді горіла багатоповерхівка: евакуйовано 20 людей

    О 15:12 пожежу було локалізовано, о 16:00 — ліквідовано повністю. Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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