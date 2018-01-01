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    Події в Україні

    В Ужгороді в ДТП загинули троє іноземців

    Загиблі є громадянами арабської країни
    В Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули три людини, ще одна людина отримали серйозні ушкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області. Як повідомляється, аварія сталася на вулиці Льва Толстого близько 2:30 ночі. На місці події патрульні побачили Land Rover, який врізався в дерево. У машині
    • Сьогодні, 11:47
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    Загиблі є громадянами арабської країни

    В Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули три людини, ще одна людина отримали серйозні ушкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області.

    Як повідомляється, аварія сталася на вулиці Льва Толстого близько 2:30 ночі. На місці події патрульні побачили Land Rover, який врізався в дерево. У машині було четверо чоловіків, троє з них - загиблі, ще один у свідомості, але затиснутий на задньому сидінні.

    Правоохоронці викликали медиків та представників МНС. До того, як рятувальники приїхали, патрульним вдалося дістати потерпілого з автівки, його одразу забрала карета швидкої допомоги.
    У Нацполіції повідомили, що загиблі - особи 24, 28 і 29 років.

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    В Ужгороді в ДТП загинули троє іноземців
    В Ужгороді в ДТП загинули троє іноземців
    В Ужгороді в ДТП загинули троє іноземців

    «На місці загинули пасажири 1994 і 1990 року народження та водій 1989 року народження. Ще одна особа - у реанімації. Всі вони - громадяни арабської країни, один із них - студент Ужгородського національного університету», - повідомляють патрульні.

    ДТП смерть водій аварія Ужгород рятувальники поліція
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