В Ужгороді в ДТП загинули троє іноземців

Загиблі є громадянами арабської країни

В Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули три людини, ще одна людина отримали серйозні ушкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області. Як повідомляється, аварія сталася на вулиці Льва Толстого близько 2:30 ночі. На місці події патрульні побачили Land Rover, який врізався в дерево. У машині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблі є громадянами арабської країни

В Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули три людини, ще одна людина отримали серйозні ушкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області.

Як повідомляється, аварія сталася на вулиці Льва Толстого близько 2:30 ночі. На місці події патрульні побачили Land Rover, який врізався в дерево. У машині було четверо чоловіків, троє з них - загиблі, ще один у свідомості, але затиснутий на задньому сидінні.

Правоохоронці викликали медиків та представників МНС. До того, як рятувальники приїхали, патрульним вдалося дістати потерпілого з автівки, його одразу забрала карета швидкої допомоги.

У Нацполіції повідомили, що загиблі - особи 24, 28 і 29 років.

«На місці загинули пасажири 1994 і 1990 року народження та водій 1989 року народження. Ще одна особа - у реанімації. Всі вони - громадяни арабської країни, один із них - студент Ужгородського національного університету», - повідомляють патрульні.