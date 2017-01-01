В Ужгороді жінка-водій влетіла на автівці в продуктовий ринок

Внаслідок ДТП в Ужгороді постраждали троє пішоходів

У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водій автомобіля Mercedes, не впоравшись із керуванням, в’їхала в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області. ДТП сталася близько 12:00. На місце події виїхав екіпаж патрульних. «Як з’ясувала слідчо-оперативна група,



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Mercedes в’їхав у торговий ряд ринку

Внаслідок ДТП в Ужгороді постраждали троє пішоходів

У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водій автомобіля Mercedes, не впоравшись із керуванням, в’їхала в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

ДТП сталася близько 12:00. На місце події виїхав екіпаж патрульних.

«Як з’ясувала слідчо-оперативна група, рухаючись проїжджою частиною стихійного ринку, водій автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації не впоралася з керуванням і в’їхала в торговий ряд», - інформують у поліції.

«За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали троє пішоходів: 50-ти, 70-ти та 61-го року. Із незначними травмами їх госпіталізовано до міської лікарні», - повідомляють правоохоронці.

Подію внесено до єдиного журналу єдиного обліку. Обставини справи з’ясовують слідчі.