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    Події в Україні

    В Ужгороді жінка-водій влетіла на автівці в продуктовий ринок

    Внаслідок ДТП в Ужгороді постраждали троє пішоходів
    У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водій автомобіля Mercedes, не впоравшись із керуванням, в’їхала в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області. ДТП сталася близько 12:00. На місце події виїхав екіпаж патрульних. «Як з’ясувала слідчо-оперативна група,
    • Вчора, 20:56
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    <p>Mercedes в&rsquo;їхав у торговий ряд ринку</p>

    Mercedes в’їхав у торговий ряд ринку

    Внаслідок ДТП в Ужгороді постраждали троє пішоходів

    У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водій автомобіля Mercedes, не впоравшись із керуванням, в’їхала в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

    ДТП сталася близько 12:00. На місце події виїхав екіпаж патрульних.

    «Як з’ясувала слідчо-оперативна група, рухаючись проїжджою частиною стихійного ринку, водій автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації не впоралася з керуванням і в’їхала в торговий ряд», - інформують у поліції. 

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    В Ужгороді жінка-водій влетіла на автівці в продуктовий ринок
    В Ужгороді жінка-водій влетіла на автівці в продуктовий ринок

    «За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали троє пішоходів: 50-ти, 70-ти та 61-го року. Із незначними травмами їх госпіталізовано до міської лікарні», - повідомляють правоохоронці.

    Подію внесено до єдиного журналу єдиного обліку. Обставини справи з’ясовують слідчі.

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