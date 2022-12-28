Британія передасть Україні гелікоптери Sea King

Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів ЗСУ

Велика Британія передасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії продовжить допомагати Україні з озброєнням наступного року, і оголосив, що буде передано кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько £250 млн (близько €286 млн)

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Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії показало тактичні тренування із бойовою стрільбою, які проходять українські новобранці з британською армією.

Триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.