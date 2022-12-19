Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
Україна отримає допомогу у 2023 році
фото з відкритих джерел

Ріші Сунак планує оголосити про новий великий артилерійський пакет для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил

Уряд Великої Британії продовжить допомагати Україні з озброєнням наступного року, і оголосив, що буде передано кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько £250 млн (близько €286 млн). Про це повідомляє сайт британського уряду.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак планує оголосити про новий великий артилерійський пакет для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що відбудеться у столиці Латвії Ризі 19 грудня.

На зустрічі з колегами з країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів він також обміняться думками щодо поточних зусиль щодо протидії російській агресії.

Як вважають у Лондоні, вказаний пакет озброєння стане постійним припливом найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року.

Сунак закликає лідерів підтримати чи перевищити рівень підтримки України у 2022 році у 2023 році, йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єр-міністра.

«Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози», – йдеться у заяві британського прем'єра.

У релізі зазначається, що Британія лідирувала у наданні оборонної допомоги Україні, включаючи відправку реактивних систем залпового вогню та нещодавно 125 зенітних знарядь, а також понад 100 тис. боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На зустрічі JEF, у якій беруть участь лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії, також виступить президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Читайте також: Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України
Теги: зброя війна Велика Британія Україна боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти зосередили свої удари навколо міста Бахмут
Війна в Україні вступила в нову фазу – розвідка
Вчора, 21:07
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
16 грудня, 15:10
Коли закінчиться війна в Україні
Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз Арестовича
Вчора, 02:56

Політика

Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
Військова співпраця із Росією. Іран зробив нову заяву
Військова співпраця із Росією. Іран зробив нову заяву
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України
Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу: оприлюднено цифри
Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу: оприлюднено цифри
«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції
«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
12K
Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке
11K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
6920
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
6892
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
6831
Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці

Новини

ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту