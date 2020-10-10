Велика Британія подякувала СБУ за найбільшу спецоперацію за останні 30 років



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Британські дипломати зазначили, що мова йде про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи

Британська сторона високо оцінила співпрацю зі Службою безпеки України

Міністерство закордонних справ Великобританії подякувало Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрафактних сигарет. Про це британське МЗС написало у своєму офіційному Твіттері.

«Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України співпрацювали разом для протидії контрабанді тютюнових виробів. Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет – 130 мільйонів. Також припинено роботу трьох фабрик, які займалися їх виробництвом», – йдеться в повідомленні.

Британські дипломати зазначили, що мова йде про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи: «Таким чином було зекономлено понад 100 млн фунтів стерлінгів платників податків».

У цілому британська сторона високо оцінила співпрацю зі Службою безпеки України. «Боротьба із злочинними угрупованнями та викорінення корупції – важливі сфери, в яких Великобританія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю», – заявили в Міністерстві закордонних справ Великобританії.

Масштабну операцію «Магма» СБУ провела спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року. Була заблокована діяльність великого злочинного угруповання і вилучена найбільша за всю історію незалежності України контрабандна партія тютюнових виробів.

Нагадаємо, сили спеціальних операцій провели тренування на британському есмінці.