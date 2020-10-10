НКРЕКП назвало тиском виявлені депутатами факти корупції і зловживань – Наливайченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спроба прикритися «заявою про тиск» жалюгідна і ТСК продовжить вивчати діяльність НКРЕКП, - Наливайченко

Валерій Тарасюк хоче уникнути відповідальності за виявлені народними депутатами факти корупції та мільярдні зловживання, - ексголова СБУ

Справжня причина звернення НКРЕКП до правоохоронних органів із заявою про тиск полягає в бажанні її голови Валерія Тарасюка уникнути відповідальності за виявлені народними депутатами факти корупції та мільярдних зловживань. Про це заявив ексголова СБУ, народний депутат та член тимчасової слідчої комісії (ТСК) Валентин Наливайченко.

«Тож замість того, щоб пояснити в СБУ для чого держслужбовець, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк регулярно їздить до Москви, він написав заяву в ДБР. Мовляв, на нього чинять тиск. Тиском, я так розумію, держслужбовець Тарасюк називає висновки нашої Тимчасової слідчої комісії, яка викрила декілька кричущих фактів порушення ним закону», – відреагував Наливайченко на заяву керівництва НКРЕКП.

Він нагадав, що слідча комісія встановила регулярні відвідини Тарасюком Росії після анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі, злочинне лобіювання імпорту електричної енергії з Росії та бізнес-інтереси його сім’ї в енергетиці, які укріпилися після того як він став головою комісії.

«До речі, Тарасюк звернувся до ДБР після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило проти самого Тарасюка справу на підставі даних ТСК про бізнес-інтереси сім’ї Тарасюка в енергетиці. Сьогодні він використав інструмент заяви НКРЕКП, щоб спробувати уникнути відповідальності за корупцію у владі», – наголосив Наливайченко.

Ексголова СБУ додав, що спроба прикритися «заявою про тиск» жалюгідна і ТСК продовжить вивчати діяльність НКРЕКП, «яка призвела до мільярдних збитків державних енергетичних компаній.

«Наступного тижня ми оприлюднимо нові факти зловживань очільника цього державного органу. І для ДБР, і для СБУ, і для НАБУ. Далі 100% буде», – підсумував Наливайченко.

Раніше повідомлялося, що на 7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.